В Казани городской архив переедет в здание Государственного архива Татарстана

Муниципальный архив Казани расположится в здании, где ранее находился Государственный архив Татарстана. Оно находится на улице 8 Марта. Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сейчас Госархив РТ перевозит фонды своих казанских филиалов в специализированное здание в поселке Столбище. Его оборудовали по всем современным требованиям пожарной безопасности, вентиляции, условий хранения, комплектования, учета документов.

Фото: president.tatarstan.ru

Архив на улице 8 Марта сохранит весь прежний функционал по приему запросов от граждан. Здесь также есть читальный зал, в котором проводятся все исследования, сообщается на сайте мэрии Казани.

Здание по улице 8 Марта будет полностью освобождено к 15 декабря.

Общественники Казани направили обращение Минниханову из-за переезда Государственного архива РТ в поселок Столбище под столицей республики с просьбой решить проблему доступности фондов.

Татьяна Леухина