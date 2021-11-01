В Казани городской архив переедет в здание Государственного архива Татарстана
Муниципальный архив Казани расположится в здании, где ранее находился Государственный архив Татарстана. Оно находится на улице 8 Марта. Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сейчас Госархив РТ перевозит фонды своих казанских филиалов в специализированное здание в поселке Столбище. Его оборудовали по всем современным требованиям пожарной безопасности, вентиляции, условий хранения, комплектования, учета документов.
Архив на улице 8 Марта сохранит весь прежний функционал по приему запросов от граждан. Здесь также есть читальный зал, в котором проводятся все исследования, сообщается на сайте мэрии Казани.
Здание по улице 8 Марта будет полностью освобождено к 15 декабря.
Общественники Казани направили обращение Минниханову из-за переезда Государственного архива РТ в поселок Столбище под столицей республики с просьбой решить проблему доступности фондов.
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