В Казани общественники обратились к Минниханову из-за переезда Госархива РТ в Столбище

Общественники Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с переездом Государственного архива РТ в поселок Столбище под столицей республики, чтобы решить проблему с доступностью фондов.



Они опасаются, что архивные источники окажутся недоступны для исследовательской работы. Тревогу вызывают возможные утраты документов при переезде, нарушения хронологической и фондовой последовательности и потеря кадров.

Общественный транспорт в новую локацию почти не ходит, а работать там неудобно из-за отсутствия читальных залов. По словам общественников, цифровизация фондов — работа на десятилетия, а исследования не могут приостанавливаться на столь долгий период. Активисты считают, что для доступа граждан к бесплатным документам необходимо организовать доступ через ЕСИА.

«Просим Вас поручить главе ГБУ Государственный архив разработку организационного плана по сохранению доступности бумажных фондов и оптимизацию работы с заказом справок, просим вовлечь в работу представителей научного, культурного и краеведческого сообществ», — приводит слова обращения «НТР 24».

В Госкомитете по архивному делу сообщали, что в большом хранилище для Росреестра просто перестали нуждаться: все бумажные документы переводятся на цифровые носители. Но новое здание отвечает требованиям архивного городка. Для посетителей и работников планируется ввести автобусы.

Маргарита Головатенко