Новости общества

07:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани общественники обратились к Минниханову из-за переезда Госархива РТ в Столбище

06:21, 01.11.2021 1

Общественники Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с переездом Государственного архива РТ в поселок Столбище под столицей республики, чтобы решить проблему с доступностью фондов.

Они опасаются, что архивные источники окажутся недоступны для исследовательской работы. Тревогу вызывают возможные утраты документов при переезде, нарушения хронологической и фондовой последовательности и потеря кадров.

Общественный транспорт в новую локацию почти не ходит, а работать там неудобно из-за отсутствия читальных залов. По словам общественников, цифровизация фондов — работа на десятилетия, а исследования не могут приостанавливаться на столь долгий период. Активисты считают, что для доступа граждан к бесплатным документам необходимо организовать доступ через ЕСИА.

«Просим Вас поручить главе ГБУ Государственный архив разработку организационного плана по сохранению доступности бумажных фондов и оптимизацию работы с заказом справок, просим вовлечь в работу представителей научного, культурного и краеведческого сообществ», — приводит слова обращения «НТР 24».

В Госкомитете по архивному делу сообщали, что в большом хранилище для Росреестра просто перестали нуждаться: все бумажные документы переводятся на цифровые носители. Но новое здание отвечает требованиям архивного городка. Для посетителей и работников планируется ввести автобусы.

Маргарита Головатенко
ОбществоИстория Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:36
    Опять "активисты" "воду мутят"?
    Прекрасное новое здание для архива - удобно хранить и пользоваться архивными документами.
    И специалистам и дилетантам-любителям.
    В шаговой доступности для такой организации.
    И только "активисты" в очередной раз недовольны
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также