Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за январь — сентябрь 2021 года выросла более чем на 46%

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай») опубликовала результаты работы за первые девять месяцев 2021 года по РСБУ. Ее чистая прибыль выросла более чем на 46% — с 952,7 млн рублей в 2020 году до 1 393,0 млн рублей в текущем году.

Указывается, что чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за январь — сентябрь 2021-го составила 1 242,1 млн рублей. Это на 23,6% выше аналогичного периода прошлого года.

Выручка группы компаний «Таттелеком» за первые девять месяцев 2021-го, за вычетом внутригрупповых расчетов, составила 7 037,1 млн рублей. Годом ранее она достигала отметки в 7 112,4 млн рублей (-1%).