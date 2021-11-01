В Набережных Челнах на входе в поликлинику образовалась сильная давка

Фото: скриншот

Рано утром в Набережных Челнах в 3-й поликлинике образовалась большая очередь и давка перед входом в медучреждение. Видео попало в социальные сети.

В инстраграм-аккаунте «chelny.life» пишут, что в очереди падают горожане и теряют сознание. Людей оттаскивают на лавки. Автор поста призывает принять соответствующие меры. В комментариях пользователи возмущаются и делятся, что подобные истории разворачиваются и в других медучреждениях города.



Недавно большая очередь образовалась на входе одного из казанских МФЦ. На фотографиях видно, что несколько десятков человек стоят у дверей здания. О том, почему татарстанцы «атакуют» МФЦ, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова