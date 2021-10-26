Правительство РФ удвоило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Правительство России почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году — с 14,3 до 27,3. Количество иностранных рабочих в стране может возрасти на 398 тысяч человек. Это рекордное значение за последние 25 лет.

Значительно изменился прогноз только на этот год, ожидания на ближайшие три года изменились незначительно. В 2022 году миграционный прирост составит 212 тысяч человек, в 2023—2024 годах — по 235 тысяч. Такие данные приводят «Известия».

Фото: Максим Платонов

В то же время в кабмине РФ предсказывают сокращение населения страны. К 2025 году оно уменьшится более чем на 1,6 млн человек.

В этом месяце президент России Владимир Путин рассказал, что трудовым мигрантам в РФ необходимо знать русский язык для успешной адаптации в стране. По его словам, знание языка поможет приезжим не только заработать деньги, но и жить полноценной жизнью.

Диана Жиленкова