В первые дни ноября в Татарстане ожидаются мокрый снег, дожди и до +8 градусов

В Татарстане в первые дни ноября ночью похолодает до -8 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В понедельник, 1 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью ожидается до +1..+6˚ C, днем до +6..+11˚ C.

2 ноября в республике местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до 0..+5, днем — +3..+8˚C.

В среду, 3 ноября, осадков не прогнозируется. Ночные температуры опустятся до 0..-5˚ C, на севере и востоке РТ -3..-8˚ C. Днем воздух прогреется до +1..+6˚ C.

В Гидрометцентре ранее спрогнозировали теплую погоду в начале следующей недели, 1 и 2 ноября. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4-5 градусов.

