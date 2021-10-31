Татарстанцев предупредили о тумане в понедельник
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью ожидается до +1..+6 градусов, днем потеплеет до +6..+11 градусов.
В Гидрометцентре ранее спрогнозировали теплую погоду в начале следующей недели, 1 и 2 ноября. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4-5 градусов.
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