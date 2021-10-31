Актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора во время съемок, впервые дал комментарий СМИ

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил во время съемок фильма оператора Галину Хатчинс, впервые после трагедии пообщался с журналистами. По его словам, на киноплощадках иногда случаются происшествия, но не такие.

«Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — поделился актер. Он напомнил о том, как много пуль было отстреляно во время кинопроизводства за последние несколько десятилетий, и практически во всех случаях не было последствий.

Фото: commons.wikimedia.org/Gage Skidmore

Болдуин добавил, что он не может комментировать само расследование, поскольку оно не находится на стадии предъявления обвинений. Сейчас органы выясняют причины, по которым в барабане револьвера оказался боевой патрон, пишет «РИА Новости».

Актер считает, что съемки фильма не возобновятся. Он рассказал, что погибшая Галина Хатчинс была его другом, перед съемками она получила приглашение на совместный с режиссером ужин.

Трагедия произошла чуть более недели назад. Во время съемок фильма «Ржавчина» оружие актера неправильно сработало, в результате чего тяжелые ранения получил режиссер и погибла оператор.

Диана Жиленкова