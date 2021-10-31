В МВД изучают необходимость оснащения авто ДПС интеллектуальной системой надзора

В МВД России изучают необходимость оснащения автомобилей Госавтоинспекции интеллектуальной системой надзора. Решение о внедрении примут по итогам проведения научной работы.

Исследование проводит Научный центр безопасности дорожного движения. Специалисты решат, насколько целесообразно оснащать дополнительными техническими средствами авто сотрудников ДПС, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом глава ГИБДД Михаил Черников рассказывал, что патрульные автомобили планируют оснастить «умными балками» с камерами, с помощью которых появится возможность выявлять в автопотоке проблемных водителей и угнанные автомобили.

В прошлом месяце в Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления автолюбителей, которые нарушают тишину по ночам. Прибор может не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео.

Диана Жиленкова