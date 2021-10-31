В МВД изучают необходимость оснащения авто ДПС интеллектуальной системой надзора
В МВД России изучают необходимость оснащения автомобилей Госавтоинспекции интеллектуальной системой надзора. Решение о внедрении примут по итогам проведения научной работы.
Исследование проводит Научный центр безопасности дорожного движения. Специалисты решат, насколько целесообразно оснащать дополнительными техническими средствами авто сотрудников ДПС, передает ТАСС.
Летом глава ГИБДД Михаил Черников рассказывал, что патрульные автомобили планируют оснастить «умными балками» с камерами, с помощью которых появится возможность выявлять в автопотоке проблемных водителей и угнанные автомобили.
В прошлом месяце в Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления автолюбителей, которые нарушают тишину по ночам. Прибор может не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео.
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