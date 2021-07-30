В России на патрульных автомобилях установят камеры, выявляющие злостных нарушителей
В патрульных автомобилях в скором времени появятся «умные балки» с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
«Умная балка» будет крепиться на крыше патрульной машины. Параллельно с внедрением новой системы инспекция ведет активную работу с Федеральной службой судебных приставов. В ее распоряжении большой выбор правовых инструментов для борьбы со злостными неплательщиками, вплоть до запрета их выезда за границу, передает «Коммерсант».
В Татарстане с 1 июля камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров.АвтоБизнесТранспортПроисшествияОбществоВласть
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