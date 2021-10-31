Сегодня татарстанцы смогут оценить социально-экономическое развитие республики

Фото: Максим Платонов

Сегодня жители Татарстана могут поделиться своим мнением по поводу социально-экономического развития республики. Для этого создан опрос на портале госуслуг по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/28925/, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Так, татарстанцам предлагается ответить на вопросы о доходах и бедности, запуске новых экономических и социальных проектов и другом. В результате опроса будут определены наиболее важные и требующие особого внимания социально-экономические направления.

Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что в республике на реализацию региональных проектов в 2021 году предусмотрели 31,6 млрд рублей. За девять месяцев текущего года в республике открыли школы, детские сады, медучреждения и спортивные объекты.

Диана Жиленкова