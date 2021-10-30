На реализацию региональных проектов в РТ предусмотрели более 30 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на реализацию региональных проектов в 2021 году предусмотрели 31,6 млрд рублей. За девять месяцев текущего года в республике открыли школы, детские сады, медуреждения и спортивные объекты. Также завершилось восстановление свалки в Мензелинске, построились очистные сооружения в Пестречинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Работы проведены по таким национальным проектам, как «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение» и др. Например, в предыдущем месяце началась реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», благодаря которому путешествия по стране станут безопаснее, комфортнее и доступнее.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтировали изношенный участок дороги Базарные Матаки — Болгар протяженностью 1 км, а также завершили капремонт участка дороги Чистополь — Нижнекамск.

Диана Жиленкова