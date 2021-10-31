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В Набережных Челнах уже возвели три этажа театра «Мастеровые»

04:33, 31.10.2021
В Набережных Челнах уже возвели три этажа театра «Мастеровые»
Фото: mincult.tatarstan.ru

В Набережных Челнах продолжается строительство Русского драматического театра «Мастеровые». Ожидается, что он откроется для зрителей в сентябре 2022 года.

Строительство ведет подрядная организация «Евростиль», которая возводила здание Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Сейчас строители построили уже три этажа театра «Мастеровые», подходит к концу заливка бетона, ведется строительство последнего, четвертого этажа.

Фото: mincult.tatarstan.ru

По планам к концу 2021 года должен быть полностью готов каркас здания, подведены наружные инженерные сети, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана ранее объявило еще один тендер на возведение здания театра «Мастеровые». Из бюджета республики на эти цели планируется направить 140 млн рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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