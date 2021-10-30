«Ак Барс» проиграл «Трактору» со счетом 0:5

«Ак Барс» проиграл «Трактору». Матч в Челябинске завершился со счётом 0:5. Это уже второе поражение подряд в уральском турне казанцев.

Счет открыл Виталий Абрамов на второй минуте, а уже на третьей челябинцы отличились в большинстве — автор гола Никиты Тертышного. На 36-й минуте третью шайбу забросил Вячеслав Основин с передач Игоря Исаева и Марселя Шолохова.

В заключительном периоде челябинцы забросили ещё две шайбы: сначала отличился Лукаш Седлак с передачи Сергея Телегина и Ника Бэйлена. А точку в матче поставил Кирилл Капустин с ассиста Вячеслава Основина.

Казанцы остались на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 25 игр.



Следующий матч «Ак Барс» проведёт в столице Татарстана 1 ноября против «Авангарда». Начало матча в 19:00. Напомним, 28 октября «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 1:3 в Магнитогорске.

Татьяна Леухина