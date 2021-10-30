В Татарстане республиканские программы по строительству объектов выполнены на 87%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 87% выполнили 17 республиканских программ по строительству социально-культурных и других объектов. Так, уже завершены три программы, включающие в себя 78 объектов. Финансовый объем оценили в 182 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

В общей сложности стоимость всех программ составила более 8 млрд рублей. Уже реализованы задачи по обеспечению жильем молодых семей, строительству муниципальных зданий и пунктов комплексного обслуживания граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Близится к завершению и постройка дошкольных образовательных учреждений. Уже возведены девять новых детских садов, еще семь находятся на финальной стадии строительства. Объекты строятся по федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин».

Сегодня в Минэкономики РТ рассказали, что в республике на реализацию региональных проектов в 2021 году предусмотрели 31,6 млрд рублей.

Диана Жиленкова