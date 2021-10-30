В Набережных Челнах полиция круглосуточно охраняет дом, где недавно произошел взрыв газа
Территорию челнинского дома, где недавно взорвался газ, круглосуточно охраняет полиция. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Она добавила, что идет вывоз имущества жителей 11 подъезда в место временного хранения. Расходы взял на себя исполнительный комитет Набережных Челнов.
Вчера стало известно, что в доме началось заселение жильцов 10 подъезда за исключением трех квартир — сегодня там должны установить окна.
Взрыв произошел 25 октября. Пострадали пять человек, погибла 22-летняя девушка. Ее семье установили выплату в размере 1 млн рублей, пострадавшие получат от 300 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».
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