Татарстан — на шестом месте в России по накоплению городского мусора

Фото: Олег Тихонов

За 2020 год жители российских городов произвели 49,6 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 1,3 млн тонн, или на 2,5% меньше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росстата. В результате накопление бытового мусора в городах сократилось до пятилетнего минимума.

Разумеется, накопление мусора в разных регионах идет по-разному. Например, около трети городского мусора со всей России образуется всего в пяти регионах страны: в Москве (10,5% всех ТКО, или 5,2 млн тонн), Подмосковье (9,4%, или 4,7 млн тонн), Санкт-Петербурге (4,5%, или 2,2 млн тонн), Краснодарском крае (3,5%, или 1,74 млн тонн) и Ростовской области (3,4%, или 1,7 млн тонн).

Татарстан тоже входит в десятку лидеров по накоплению городского мусора: здесь скопилось 1,5 млн тонн городского мусора. Компанию нам и пяти вышеперечисленным регионам в десятке лидеров составляют Воронежская (1,35 млн тонн), Свердловская (1,26 млн тонн), Тульская (1,1 млн тонн) и Самарская области (1 млн тонн).

— Накопление бытового мусора в российских регионах, помимо очевидной взаимосвязи с численностью населения, статистически связано с уровнем доходов и расходов жителей, а также с безработицей: чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты и чем выше занятость, тем, как правило, больше ТКО образуется на конкретной территории. Иначе говоря, количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления. Поэтому крайне важно, чтобы рост доходов населения не сопровождался линейным увеличением и общей массы отходов, ведь переработать весь объем ТКО не удается даже странам с развитой мусорной отраслью. России вслед за передовыми экономиками предстоит пересматривать модель производства и потребления товаров массового спроса. Для российских магазинов характерны многослойные упаковки, а с ростом онлайн-торговли в городах количество разного рода обертки стало еще больше. К доставленной еде обычно прилагается комплект одноразовых столовых приборов, совсем не обязательных при заказе на дом. Разумное сокращение ненужного потребителю пластика может существенно снизить производство мусора в городах без ущерба для потребительских качеств товаров, — комментирует президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Тем временем, в Казани до конца года на придомовых территориях планируют открыть еще 80 контейнерных площадок. В настоящий момент в городе переоборудованы и подготовлены под раздельное накопление твердых коммунальных отходов площадки в 71% дворов. В общей сложности установлены более двух тысяч контейнерных и бункерных площадок.



Людмила Губаева