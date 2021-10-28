В казанских дворах до конца года откроют еще 80 контейнерных площадок

Фото: Олег Тихонов

В Казани до конца года на придомовых территориях планируют открыть еще 80 контейнерных площадок. В настоящий момент в городе переоборудованы и подготовлены под раздельное накопление твердых коммунальных отходов площадки в 71% дворов. В общей сложности установлены более двух тысяч контейнерных и бункерных площадок. Об этом сообщают в мэрии столицы РТ.

За прошлый год было обустроено 247 контейнерных площадок, из них 162 — по программе «Наш двор». Прием отходов в городе осуществляется только на полигоне ТКО на ул. Химической, однако планируется строительство второй карты полигона ТКО «Восточный». Помимо прочего, в этом году завершилось строительство канализационной насосной станции «Заречная», а также начата реконструкция городских очистных сооружений, способных принимать сточные воды объемом до 650 тысяч кубометров в сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Как подчеркнул мэр города Ильсур Метшин, от коммунальной инфраструктуры зависит комфорт и безопасность горожан, поэтому развитие сферы ЖКХ является приоритетным направлением всех социально-экономических преобразований.

Несколько недель назад сообщалось, что городские власти решили систематизировать процесс оказания горожанам жилищно-коммунальных услуг с помощью автоматизированной информационной системы «Прием, диспетчеризация и контроль исполнения заявок жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства Казани».



Диана Жиленкова