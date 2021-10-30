В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду
В Казани 2 ноября почти на сутки будет отключено водоснабжение в ряде домов Ново-Савиновского района. Причиной стали работы по подключению водопровода. Об этом сообщает мэрия города.
В период с 9.00 2 ноября до 6.00 3 ноября без воды останутся жильцы следующих домов:
- ул. Абсалямова, 36;
- ул. Меридианная, 11б, 11г, 13а;
- ул. Четаева, 43, 45, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 58б, 58г.
В исполкоме напомнили, что автоцистерны с водой будут приезжать по заявкам, которые можно оставить по номеру: +7(843)231-62-60.
Вчера была отключена вода в нескольких домах Приволжского района. Без водоснабжения остались горожане, проживающие на улице Тихорецкой, Борисковской, Технической и др.
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