В нескольких домах Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду

В Казани 2 ноября почти на сутки будет отключено водоснабжение в ряде домов Ново-Савиновского района. Причиной стали работы по подключению водопровода. Об этом сообщает мэрия города.

В период с 9.00 2 ноября до 6.00 3 ноября без воды останутся жильцы следующих домов:

ул. Абсалямова, 36;

ул. Меридианная, 11б, 11г, 13а;

ул. Четаева, 43, 45, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 58б, 58г.

Фото: kzn.ru

В исполкоме напомнили, что автоцистерны с водой будут приезжать по заявкам, которые можно оставить по номеру: +7(843)231-62-60.

Вчера была отключена вода в нескольких домах Приволжского района. Без водоснабжения остались горожане, проживающие на улице Тихорецкой, Борисковской, Технической и др.

Диана Жиленкова