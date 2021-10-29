В Казани на «Чаше» загорелась красная подсветка

Фото: скриншот

На центре семьи «Казан» загорелась красная подсветка. В столице РТ таким образом поддерживают акцию «Оденься в красное!», приуроченную к Всемирному дню борьбы с инсультом, сообщили в Дирекции парков и скверов.

Красный цвет, которым подсвечивается здание «Чаши», символизирует тревогу из-за роста сердечно-сосудистых заболеваний. Начало акции было запланировано на 17.00.

Фото: скриншот

В красный цвет окрасилась также казанская телебашня. На ней можно увидеть «зажженное сердце» на красном фоне.

1 / 9 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Цель акции — повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ее проводит Российское кардиологическое общество.

Алексей Нечаев