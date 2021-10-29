Бывшим работникам «ВИМ-Авиа» компания должна еще несколько миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

По поручению генерального прокурора РФ Приволжской транспортной прокуратурой принимаются меры по восстановлению трудовых прав бывших работников авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщили в telegram-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что в компании еще в 2017 году возникли долги по зарплате. По состоянию на 1 июля этого года сохранялась задолженность перед 1 278 работниками в размере 316 млн рублей.

По результатам принятых Приволжской транспортной прокуратурой мер 1 118 работникам предприятия в период с июля по октябрь 2021 года выплачена заработная плата в сумме 281,5 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

У конкурсного управляющего авиакомпании отсутствуют актуальные реквизиты остальных работников. В настоящее время осуществляется перевод остатка невыплаченных денежных средств на депозит нотариуса. После предоставления бывшими работниками актуальных сведений им будет перечислен оставшийся долг по зарплате.

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Среди них ее совладельцы, супруги Светлана и Рашид Мурсекаевы, а также восемь граждан и три компании.

В сентябре 2017 года Росавиация объявила об отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» — по данным Ростуризма, за границей тогда находились 38,9 тысячи клиентов авиакомпании. Тогда же президент России Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии (тогда еще) министру транспорта Максиму Соколову из-за фактического прекращения работы авиакомпании — она заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами.

Алексей Нечаев