Путин поздравил Дину Аверину с 16-й победой на чемпионатах мира по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дина Аверина теперь 16-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На чемпионате мира в Японии россиянка завоевала сегодня золото в упражнениях с булавой. Её сестра Арина выиграла серебро.

— Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами, — говорится в телеграмме.

Фото: vk.com/olympicsrus

Дина Аверина, выигравшая на нынешнем чемпионате мира три золота — в упражнениях с обручем, мячом и булавами, завоевала серебро в упражнениях с лентой. Российская сторона подала протест на результат спортсменки, но судьи его отклонили и сохранили отставание 0,05 балла от белоруски Алины Горносько, которая взяла золото.

Аверина завоевала серебряную награду Олимпийских игр — 2020 в Токио, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Российская спортсменка выполнила все свои элементы без ошибок, в отличие от победительницы, но все равно осталась лишь второй.

Татьяна Леухина