В Татарстане завершилось строительство 3-й очереди «Биосферы-Фиш»

Фото: пресс-служба правительства РТ

Завершилось строительство 3-й очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш». На данный момент здесь идет монтаж технологического оборудования. Комплекс рассчитан на выращивание 100 тонн радужной форели навеской 1,8—2 кг и 2 млн штук малька форели по датской технологии.

В перспективе планируется развитие туристско-рекреационного комплекса «Экопарк Биосфера». Уже начато создание инфраструктуры, в том числе ресепшна, ресторана и домиков. Планируемое вложение инвестиций около 2,5 млрд рублей, комплекс сосредоточит в себе 250 рабочих мест.

Фото: пресс-служба правительства РТ

3-ю очередь «Биосферы-Фиш» посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководство комплекса обратилось к нему с просьбой по содействию в оформлении земель. Соответствующее поручение уже сделано, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Открытие второй очереди комплекса прошло в прошлом месяце. Вторая очередь «Биосферы-Фиш» в Лаишевском районе рассчитана на 4 млн мальков стерляди в год.

Диана Жиленкова