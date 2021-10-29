В Татарстане выплату в 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни получат 137 человек

Жители Татарстана, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей, сообщает мэрия Казани.



Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. В республике ее получат 137 человек. На эти цели из федерального бюджета выделили более 6 млн рублей.

Выплату смогут получить граждане России, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. Обращаться за получением выплаты не нужно, она придет на счет вместе с ноябрьской пенсией.

Фото: realnoevremya.ru

Всего единовременные выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, которая отмечается 22 ноября, получат более 77 тысяч человек.

Маргарита Головатенко