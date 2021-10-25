Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни

Более 77 тысяч человек получат единовременные выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, которая отмечается 22 ноября. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Денежные средства направят в следующем месяце вместе с пенсией. В соответствии с указом президента России средства получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые проживают на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе стало известно, что Кабмин РФ выделит более 3,9 млрд рублей на поддержку ветеранов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Диана Жиленкова