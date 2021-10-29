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Ассоциация АТП РТ начала проверку после сообщения о высадке ребенка в казанских Салмачах

12:00, 29.10.2021 1
Ассоциация АТП РТ начала проверку после сообщения о высадке ребенка в казанских Салмачах
Фото: realnoevremya.ru

Ассоциация АТП РТ начало проверку после сообщения в социальных сетях о высадке ребенка из автобуса в поле между казанскими поселками Салмачи и Новые Салмачи.

Пользователи соцсетей сообщили, что 28 октября около 16.20 автобус маршрута №90 высадил ребенка, проигнорировав его требования об остановке. В результате 10-летний ребенок был вынужден идти домой по грязной дороге без освещения.

Ассоциация АТП РТ изучит записи с камер автобуса и проведет проверку, чтобы разобраться в ситуации. Если факт подтвердится, водителя автобуса накажут, если же нет — Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право обратиться в прокуратуру.

Сам водитель произошедшее отрицает, утверждая, что он остановился на остановке, как и положено, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перевозчики Казани 27 октября направили обращение прокурору Казани Олегу Дроздову после информации в социальной сети Instagram о высадке кондуктором 8-летнего мальчика из автобуса. По словам Темлякова, Ассоциация АТП РТ считает это сообщение фейком, который наносит урон деловой репутации сразу всех перевозчиков Казани.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:16
    очередная байка...нет имен даже. И что пассажиры на это просто смотрели? И зачем бы водитель игнорировал ребенка? Если только тот сам не прошляпил остановку...но родителям наплел, что водила его не слушал)) как в фильме Скорость прям ехал, без тормозов
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