Ассоциация АТП РТ начала проверку после сообщения о высадке ребенка в казанских Салмачах

Ассоциация АТП РТ начало проверку после сообщения в социальных сетях о высадке ребенка из автобуса в поле между казанскими поселками Салмачи и Новые Салмачи.



Пользователи соцсетей сообщили, что 28 октября около 16.20 автобус маршрута №90 высадил ребенка, проигнорировав его требования об остановке. В результате 10-летний ребенок был вынужден идти домой по грязной дороге без освещения.

Ассоциация АТП РТ изучит записи с камер автобуса и проведет проверку, чтобы разобраться в ситуации. Если факт подтвердится, водителя автобуса накажут, если же нет — Ассоциация АТП РТ оставляет за собой право обратиться в прокуратуру.

Сам водитель произошедшее отрицает, утверждая, что он остановился на остановке, как и положено, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перевозчики Казани 27 октября направили обращение прокурору Казани Олегу Дроздову после информации в социальной сети Instagram о высадке кондуктором 8-летнего мальчика из автобуса. По словам Темлякова, Ассоциация АТП РТ считает это сообщение фейком, который наносит урон деловой репутации сразу всех перевозчиков Казани.

Маргарита Головатенко