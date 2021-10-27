Перевозчики обратились в прокуратуру после информации о высадке мальчика кондуктором возле лесополосы

Перевозчики Казани 27 октября направили обращение прокурору Казани Олегу Дроздову после информации в социальной сети Instagram о высадке кондуктором 8-летнего мальчика из автобуса, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.



В посте автор утверждает, что кондуктор автобуса высадила мальчика по имени Максим поздно вечером около лесополосы у РКБ. 23 октября о происшествии писали СМИ, ссылаясь на эту публикацию.

По совам Темлякова, Ассоциация АТП РТ считает это сообщение фейком, который наносит урон деловой репутации сразу всех перевозчиков Казани. В этой связи и последовало обращение в надзорное ведомство.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Темляков сообщал «Реальному времени», что по этой ситуации обращений не поступало. Он сообщил о готовности провести проверку, если родители ребенка обратятся в ассоциацию.

Маргарита Головатенко