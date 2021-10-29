В Татарстане за третий квартал выявили более 100 поддельных купюр

В банковской системе Татарстана в третьем квартале 2021 года выявили 116 поддельных купюр, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Это на 55% меньше, чем выявили за прошлый квартал (211 купюр). Больше всего подделывали банкноты крупных номиналов. 99 из них — фальшивые банкноты в 5 тысяч рублей.

Еще 12 штук — банкноты номиналом в 1 тысячу рублей, пять штук — номинал в 2 тысячи рублей. Еще выявлены две подделки номиналом 100 долларов США.

Специалисты Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан напоминают, что при проверке подлинности купюры следует обращать внимание на как минимум три визуальных защитных признака — водяной знак, защитная нить, цветопеременная краска, радужные полосы, микроперфорация, «кипп-эффект» (скрытое изображение на декоративной ленте). Их можно обнаружить без применения специальных приборов.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в Нацбанке по РТ рассказали, как определить подлинность купюр.

Маргарита Головатенко