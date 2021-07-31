В Нацбанке по РТ рассказали, как определить подлинность купюр
Для определения подлинности денежной купюры необходимо проверять наличие на ней не менее трех защитных элементов. Об этом рассказали специалисты Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.
Если рассмотреть на просвет купюру номиналом 5 тыс. рублей, то на купонных полях можно увидеть водяные знаки: на узком — вертикально расположенное цифровое обозначение номинала, на широком — изображение фрагмента памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому, справа от которого также имеется число 5000. Оно расположено и в правой верхней части лицевой стороны банкноты, ниже герба Хабаровска. В этом месте число 5000 складывается из ровных параллельных рядов микроотверстий, которые не различимы на ощупь.
При наклоне банкноты цвет герба превращается из малинового в золотисто-зеленый. На купюре также имеется защитная нить с перламутровым блеском. Пять ее участков отображаются на поверхности с оборотной стороны. На просвет линия имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся светлым числом 5000 в прямом, перевернутом и зеркальном отображении, говорится на сайте мэрии Казани.
В Татарстане чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. 94% выявленных от общего числа в денежном обороте фальшивок приходится именно на них, сообщили в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.
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