В Нацбанке по РТ рассказали, как определить подлинность купюр

Фото: Олег Тихонов (архив)

Для определения подлинности денежной купюры необходимо проверять наличие на ней не менее трех защитных элементов. Об этом рассказали специалисты Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Если рассмотреть на просвет купюру номиналом 5 тыс. рублей, то на купонных полях можно увидеть водяные знаки: на узком — вертикально расположенное цифровое обозначение номинала, на широком — изображение фрагмента памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому, справа от которого также имеется число 5000. Оно расположено и в правой верхней части лицевой стороны банкноты, ниже герба Хабаровска. В этом месте число 5000 складывается из ровных параллельных рядов микроотверстий, которые не различимы на ощупь.

При наклоне банкноты цвет герба превращается из малинового в золотисто-зеленый. На купюре также имеется защитная нить с перламутровым блеском. Пять ее участков отображаются на поверхности с оборотной стороны. На просвет линия имеет вид темной полоски с ровными краями и повторяющимся светлым числом 5000 в прямом, перевернутом и зеркальном отображении, говорится на сайте мэрии Казани.

В Татарстане чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. 94% выявленных от общего числа в денежном обороте фальшивок приходится именно на них, сообщили в отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Татьяна Демина