В Татарстане старшему инспектору УФСИН пытались передать взятку в медицинской маске

В Татарстане старшему инспектору Управления ФСИН по РТ пытались передать взятку в медицинской маске, но он отказался взять ее. Ему предлагали 50 тысяч рублей. Фото оригинально упакованной пачки денег опубликовала пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что татарстанец пришел к инспектору в его рабочий кабинет и предложил заплатить за помощь в изменении вида режима при домашнем аресте. Сотрудник УФСИН отказался и сообщил о попытке дачи взятки в полицию.

Фото: 16.fsin.gov.ru

Злоумышленника задержали. Он признался, что пытался подкупить инспектора. В отношении него возбудили уголовное дело за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В феврале в Казани задержали, а затем и арестовали 24-летнего младшего инспектора исправительной колонии №5 Татарстана Артема Тараканова. Он пытался пронести в «зону» наркотики. Подтвердить подозрения оперативников помогли хирурги зеленодольской больницы. Медикам удалось извлечь из организма задержанного два свертка. По данным экспертиз, в них были гашиш, марихуана и амфетамин общим весом 22,2 грамма.



Татьяна Демина