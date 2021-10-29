Перед встречей Путина и Байдена США отложили испытания гиперзвукового оружия

США задержала испытания гиперзвукового оружия перед июньским саммитом президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, сообщает RT со ссылкой на издание Politico.



Минобороны США отложило испытания по поручению Белого дома, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». У США были опасения, что испытание оружия перед саммитом могло послать неправильный сигнал или саботировать встречу.

Неназванный сотрудник Пентагона сообщил изданию, что Россия перед саммитом тоже не устраивала провокаций. В Белом доме назвали публикацию Politico неточной, в Пентагоне данные не комментируют.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу главы РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом до конца года. По словам представителя Кремля, переговоры могут пройти «в том или ином формате».

Маргарита Головатенко