Сегодня на Центре семьи «Казан» загорится красная подсветка

Сегодня, 29 октября, в День борьбы с инсультом, Центр семьи «Казан» будет подсвечиваться красным. Этот цвет символизирует тревогу из-за роста сердечно-сосудистых заболеваний.

Красная подсветка включится в 17:00. Акцию ежегодно проводит Российское кардиологическое общество (РКО). Ее цель — повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в аккаунте Дирекции парков и скверов в Instagram.

1 октября казанская телебашня в честь 90-летия телевещания в России и Международного дня пожилых людей окрасилась в праздничные цвета.

