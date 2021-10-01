Казанская телебашня окрасится в праздничные цвета в честь юбилея телевещания в России и Дня пожилых людей

В честь 90-летия телевещания в России и Международного дня пожилых людей казанская телебашня окрасится в праздничные цвета. Художественно-архитектурная подсветка включится в 18.00 и погаснет в 22.00, сообщили в Минцифры РТ.



kzn.ru

В предыдущий раз телебашня окрасилась в цвета государственных флагов России и Татарстана в дни выборов, проходивших с 17 по 19 сентября.

Диана Жиленкова