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Казанская телебашня окрасится в праздничные цвета в честь юбилея телевещания в России и Дня пожилых людей

15:55, 01.10.2021 1
Казанская телебашня окрасится в праздничные цвета в честь юбилея телевещания в России и Дня пожилых людей
Фото: digital.tatarstan.ru

В честь 90-летия телевещания в России и Международного дня пожилых людей казанская телебашня окрасится в праздничные цвета. Художественно-архитектурная подсветка включится в 18.00 и погаснет в 22.00, сообщили в Минцифры РТ.

kzn.ru

В предыдущий раз телебашня окрасилась в цвета государственных флагов России и Татарстана в дни выборов, проходивших с 17 по 19 сентября.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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