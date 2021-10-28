Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Лаишево назначили нового руководителя отдела полиции

17:14, 28.10.2021
В Лаишево назначили нового руководителя отдела полиции
Фото: пресс-служба МВД по РТ

Отдел МВД России по Лаишевскому району возглавил полковник полиции Айрат Каримов. Ранее он занимал должность начальника отдела полиции №9 «Сафиуллина» Управления МВД России по Казани.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сегодня глава МВД по Татарстану генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил его личному составу отдела МВД России по Лаишевскому району, сообщает пресс-служба ведомства.

Айрат Каримов родился в Мамадыше. Окончил Российскую академию правосудия (г. Москва). Службу в органах внутренних дел начинал в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Советского РУВД Казани. В дальнейшем работал начальником отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №14 «Дербышки». Позже был начальником отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №1 «Авиастроительный» Управления МВД России по Казани, начальником отделов полиции №6 «Савиново» и №9 «Сафиуллина» Управления МВД России по Казани.

Женат. Воспитывает трех дочерей. Награжден медалями МВД России «За боевое содружество» и «За отличие в службе» II, III степени.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также