Возмещенный ущерб по делам Следкома по РТ за год вырос в 3,5 раза

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

С начала 2021 года в рамках расследования уголовных дел Следкома в Татарстане возмещен ущерб на 1 млрд 275,8 млн рублей, и это более 85% от суммы причиненного преступлениями ущерба. Эти цифры сегодня на расширенном заседании коллегии Следкома по РТ озвучил руководитель управления Валерий Липский, подчеркнув — данный результат практически в 3,5 раза превышает тот же показатель за девять месяцев 2020 года.



Также на заседании были отмечены существенные успехи по расследованию уголовных дел о невыплате зарплаты, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Шептицкий. Лишь недавно в ходе следствия была погашена задолженность перед 1 348 сотрудниками компании «Гемонт».