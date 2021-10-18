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Руководство нижнекамской фирмы задолжало зарплату 1 348 работникам

16:16, 18.10.2021
Руководство нижнекамской фирмы задолжало зарплату 1 348 работникам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане сотрудники следственного управления СК РФ по РТ в ходе расследования уголовного дела в отношении руководства нижнекамской фирмы «Гемонт» добились погашения задолженности по зарплате перед 1348 работниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с января по апрель 2021 года руководство предприятия не выплачивало полную зарплату работникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность. Установлено, что руководители могли рассчитаться со своими сотрудниками, но денежные средства направлялись на другие нужды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе расследования дела руководство полностью возместило имевшуюся задолженность на сумму более 95,9 млн рублей.

В конце августа в Татарстане компания «АрматСтройГрупп» выплатила 78 сотрудникам 2 млн рублей задолженности по зарплате, накопленной за январь — март текущего года, после вмешательства прокуратуры.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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