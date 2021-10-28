На зарплату муниципальных служащих Казани за 9 месяцев потратили 1 млрд рублей — это мало или много?

За 9 месяцев 2021 года фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих Казани, включая страховые взносы, составили 1 миллиард рублей. Такие данные опубликованы в новом сборнике документов и правовых актов мэрии города.

На 1 октября 2021-го в столице Татарстана насчитывалось 1 659 муниципальных служащих.

С января по сентябрь 2021 года на оплату труда работников муниципальных учреждений Казани направили свыше 14 миллиардов рублей. Их среднесписочная численность на 1 октября составила 37 155 человек.

Фото: kzn.ru

1 миллиард рублей это:

$14,3 миллиона, или €12,3 миллиона, по сегодняшнему курсу ЦБ.

по сегодняшнему курсу ЦБ. Значит, что почти 70 тысяч рублей должна составлять средняя зарплата муниципального служащего в месяц — такая сумма получается, если разделить общие затраты на оплату труда на число сотрудников и количество месяцев их работы.

должна составлять средняя зарплата муниципального служащего в месяц — такая сумма получается, если разделить общие затраты на оплату труда на число сотрудников и количество месяцев их работы. Свыше 78 тысяч МРОТ в России — минимальный размер оплаты труда в стране в 2021 году составляет 12 792 рубля.

в России — минимальный размер оплаты труда в стране в 2021 году составляет 12 792 рубля. В 34 раза меньше расходной части бюджета Казани на 2021 год — по последним внесенным в муниципальный бюджет изменениям, на этот год расходы запланированы в размере свыше 34 млрд рублей.

расходной части бюджета Казани на 2021 год — по последним внесенным в муниципальный бюджет изменениям, на этот год расходы запланированы в размере свыше 34 млрд рублей. Чуть больше 100 зарплат президента России Владимира Путина за прошлый год — в 2020 году глава государства заработал 9,99 млн рублей.

России Владимира Путина за прошлый год — в 2020 году глава государства заработал 9,99 млн рублей. В 1 100 раз меньше, чем было потрачено на борьбу с коронавирусом российскими регионами за 2020 год: в прошлом году эта цифра составляла 1,1 трлн рублей.

чем было потрачено на борьбу с коронавирусом российскими регионами за 2020 год: в прошлом году эта цифра составляла 1,1 трлн рублей. В 10,6 раза меньше, чем выделит Москва на борьбу с COVID-19 в 2022 году, — столица направит на эти цели в следующем году 10,6 млрд рублей.

меньше, чем выделит Москва на борьбу с COVID-19 в 2022 году, — столица направит на эти цели в следующем году 10,6 млрд рублей. Почти на 482 года хватит этой суммы одному россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым — результаты опросов показали, что жителю России в месяц требуется для счастья 173 тысячи рублей.

Дарья Акимова