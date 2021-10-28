Казанцам придется «озеленять» дворы за собственный счет

В капремонте нуждаются 3,4 тыс. дворов Казани: «озеленять» их жителям придется за свой счет, денег на «мусорное оборудование» пока тоже нет.

По словам замруководителя исполкома Казани Игоря Куляжева, за пять лет в Казани были отремонтированы 1,5 тысячи дворов — еще до начала программы «Наш двор», после старта которой выяснилось, что в капремонте нуждается 3,4 тыс. казанских дворов. Из очереди на ремонт в этом году при этом «вычеркнули» двор дома 187 по ул. Авангардной («жители требовали увеличения числа парковочных мест — то есть закатать в асфальт двор и превратить в большую парковку») и двор дома 49 по улице Тунакова (там половина жителей отказалась от изменений). Для включения в очередь на модернизацию необходимо согласие двух трети жителей, предупредили в исполкоме. Пока по программе в 2020 году было отремонтировано 460 дворов на 2,7 млрд рублей, в этом году планируется ремонт 460 дворов еще на 2,2 млрд рублей. Обнаружились и проблемы: в исполкоме признались, что денег на оборудование по сбору мусора пока нет — на оснащение перечисленных дворов им нужно еще 200 млн рублей. Деньги казанский исполком попросит из бюджета РТ. Во-вторых, фактически нет «озеленения», комфортные дворы «превращаются в пустыню», пожаловались казанские депутаты. Причина в том, что «озеленение», как оказалось, не входит в перечень работ по благоустройству согласно программе «Наш двор» (в целом казанские власти предложили высаживать деревья самим казанцам).

Фото: kzn.ru

Всего же, по словам замминистра строительства РТ Алексея Фролова, в Татарстане включили в программу 6,9 тысячи дворов. В 2020 году отремонтировали по всей республике 1091 двор (для сравнения, в Башкортостане — только 380 , в Чувашии — 340, в Саратовской области — 108). В 2021 году охватили ремонтом 1074 двора.

Несколько недель назад мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций составить списки безхозных объектов, находящихся на территории городских дворов. К их числу относятся гаражи и брошенные автомобили. Метшин заявил, что работу по их вывозу необходимо произвести во всех дворах, вне зависимости от того, входят ли они в программу «Наш двор».

Сергей Афанасьев