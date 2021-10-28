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Ограничение движения по улице 2-й Туринской в Казани продлено до 20 декабря

10:48, 28.10.2021
Ограничение движения по улице 2-й Туринской в Казани продлено до 20 декабря
Фото: realnoevremya.ru

В Казани продлили ограничение движения по улице 2-й Туринской до 20 декабря, такое распоряжение есть в сборнике документов мэрии города.

Ограничение связано со строительством водовода с насосной станцией. Для движения будет закрыта улица 2-й Туринская напротив зданий №70, №72 и №12а по улице Карбышева.

Фото: kzn.ru

Движение по улице 2-й Туринской закрывали с 14 июля до 31 октября.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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