Ограничение движения по улице 2-й Туринской в Казани продлено до 20 декабря

В Казани продлили ограничение движения по улице 2-й Туринской до 20 декабря, такое распоряжение есть в сборнике документов мэрии города.



Ограничение связано со строительством водовода с насосной станцией. Для движения будет закрыта улица 2-й Туринская напротив зданий №70, №72 и №12а по улице Карбышева.

Фото: kzn.ru

Движение по улице 2-й Туринской закрывали с 14 июля до 31 октября.

Маргарита Головатенко