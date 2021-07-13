В Казани ограничат движение по улице 2-й Туринской

В Казани ограничат движение по улице 2-й Туринской из-за строительства водовода с насосной станцией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 14 июля до 31 октября будет временно ограничено движение транспорта по улице 2-й Туринской, напротив зданий №70, №72, №12а по улице Карбышева.

фото: kzn.ru

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку в центре города в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.



Алексей Нечаев