В Татарстане на проектно-изыскательские работы по капремонту дорог общего пользования направят 7,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог общего пользования. Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Начальная цена договора — 7,6 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета РТ.

Исполнителю необходимо выполнить работы до 8 апреля 2022 года по следующим объектам:

автодорога Среднее Девятово — Татарский Янтык в Лаишевском районе РТ протяженностью 9,1 км;



автодорога Казань — Оренбург п. Совхоза им. 25 октября — Александровский в Лаишевском районе РТ протяженностью 5,4 км.

Фото: Максим Платонов (архив)

В проектную документацию должны входить защитные мероприятия размытых и разрушенных участков, решения по ликвидации пучинистых участков, мероприятия по обеспечению водоотвода на пересечениях и примыканиях, восстановлению водоотводящих устройств и др.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября. Будут оцениваться такие критерии, как квалификация участника по его успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема.

Недавно «Главтатдортранс» объявил тендер на реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани. Начальная цена договора — 60 млн рублей.

Диана Жиленкова