В Казани у благотворительных организаций появится коворкинг

У автономной некоммерческой организации «Добрая Казань» появится собственное помещение в доме №5 по улице Сеченова в Советском районе города. Здесь будет коворкинг благотворительных организаций Казани.

Помещение площадью около 500 кв. м поделили между тремя организациями. В левом крыле будет располагаться коворкинг «Доброй Казани». Ранее организация находилась в офисе площадью около 8 кв. м по улице Профсоюзной. Работать в коворкинге смогут и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока родители будут заняты, с ними будут заниматься тьюторы и волонтеры. На площадке планируется проводить мастер-классы, встречи представителей добровольческого сообщества.

Фото: kzn.ru

В открытом крыле появится склад сувенирной продукции, кол-центр, конференц-зал, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

По соседству с «Доброй Казанью» будет находиться Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Казани. У них будет большой кабинет для крупных совещаний, отдельная комната для архивных документов, чайная и зал для творческих встреч.

В середине октября на улицы Казани выехал мобильный пункт питания «Добрый фудтрак».



Татьяна Леухина