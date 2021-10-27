В Татарстане на организацию форума «Ориентиры будущего» потратят 2,9 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на организацию туристического форума «Ориентиры будущего» потратят 2,9 миллиона рублей, тендер опубликован на сайте госзакупок.

Мероприятие пройдет 5—7 декабря этого года. Исполнитель организует транспортное обеспечение. Необходимо предоставить индивидуальные трансферы для спикеров и VIP-гостей. Также должно быть не менее двух комфортабельных микроавтобусов. На весь трансфер будет потрачено 281 тыс. рублей. На проживание спикеров планируется потратить 358 тыс. рублей. 315 тыс. рублей выделено на организацию онлайн-площадки в течение двух дней мероприятия. Для участников будет организована интеллектуальная игра-квиз за 70 тыс. рублей. 145 тыс. рублей заложено на проведение экскурсий.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в смету заложены услуги по организации национальной культурной программы, услуги ведущего, фото- и видео-сопровождение мероприятия и т.д.

Окончание подачи заявок на участие в тендере 8 ноября. Заказчиком выступил Госкомитет по туризму РТ. Форум «Ориентиры будущего» собирает на своей площадке экспертов в области туризма по ключевым глобальным вызовам.

Алексей Нечаев