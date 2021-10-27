Суд вернул адвокату жалобу на запрет в России «Мужского государства»*

Фото: Максим Платонов

Нижегородский областной суд вернул апелляционную жалобу адвоката на судебное решение признать экстремистской организацией и запретить деятельность на территории РФ объединения «Мужское государство»*, сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что жалоба возвращена, так как она не соответствует требованиям, говорится в карточке дела на сайте суда. В пресс-службе облсуда «Интерфаксу» уточнили причину возврата жалобы.

Фото: Максим Платонов

— Подписана неуполномоченным лицом (не представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями на обжалование судебного решения), — сказал собеседник агентства.

Нижегородский областной суд признал «Мужское государство»* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Ранее СМИ сообщили об атаке «Мужского государства»* на сеть доставки ресторанов «Тануки» из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по мнению основателей движения, пропагандируют ЛГБТ-движение.

«Мужское государство»* — экстремистская организация, запрещена в РФ.

Алексей Нечаев