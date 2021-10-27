В Татарстане закупят спортивную форму для сборных команд республики за 2,8 миллиона рублей

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В Татарстане заключат контракт на поставку спортивной формы для сборных команд РТ по зимним видам спорта на сумму 2,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Минспорта РТ выступает заказчиком. Победитель тендера должен будет поставить одежду до 17 декабря 2021 года. Планируется приобрести 120 зимних мужских и 80 женских курток — они обойдутся в 7,5 тыс. рублей за штуку. Необходимо закупить и такое же количество спортивных брюк — они будут стоить по 5,5 тыс. рублей за пару. Еще будет куплено 200 вязанных шапок с помпоном по 1,2 тыс. рублей за штуку.

Фото: скриншот

Товар должен быть новый: год выпуска — не ранее 2021 года.

Алексей Нечаев