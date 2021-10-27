Вице-президент iMARS рассказал, как локдаун отразится на коммуникационной отрасли

Влияние нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября на сферу коммуникаций, и в частности event-индустрию, оценил вице-президент iMARS Владимир Нерюев.

Он пояснил, что финансовые потери из-за отмененных мероприятий понесут коммуникационные агентства.

Негативные последствия из-за введения нерабочих дней почувствует на себе не только бизнес, связанный с продажами товаров и услуг, но и организаторы различных мероприятий. В той или иной мере ограничения действовали в этой сфере практически с самого начала пандемии, однако постепенно отрасль получила возможность вернуться к работе.

Новый локдаун влечет за собой очередные отмены уже запланированных активностей. При этом затраты ложатся и на коммуникационные агентства. Речь не столько о недополученной прибыли, сколько о реальных затратах, которые не смогут окупиться, считают в iMARS.

— При взаимодействии с коммерческими клиентами предварительная работа начинается задолго до самого события. К нему зачастую приурочен целый комплекс услуг, включая информационное и рекламное сопровождение. Все усилия оказываются потраченными впустую, если активность в итоге отменяется. Перенос ивента в онлайн — щадящий вариант, однако и в этом случае часть уже проведенной работы оказывается бесполезной, а расходы на ее выполнение становятся дополнительной нагрузкой на коммуникационные агентства, — отмечает вице-президент iMARS Владимир Нерюев.

Все усилия оказываются потраченными впустую, если активность в итоге отменяется. Перенос ивента в онлайн — щадящий вариант, однако и в этом случае часть уже проведенной работы оказывается бесполезной, а расходы на ее выполнение становятся дополнительной нагрузкой на коммуникационные агентства

Если нерабочие дни не будут продлены, потери будут не столь масштабными, как это было во время локдауна в апреле 2020 года. Напомним, тогда ВВП России за месяц оказался на 28% ниже, чем было в апреле 2019 года. Тем не менее затраты будут существенными, уверен эксперт.