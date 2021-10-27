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Цены авиабилетов в Турцию и Египет достигли 350—450 тысяч рублей

08:58, 27.10.2021
Цены авиабилетов в Турцию и Египет достигли 350—450 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Цены авиабилетов на курорты Турции и Египта из Москвы достигали 450 тысяч рублей на одного пассажира в один конец экономклассом, согласно данным агрегатора Aviasales на вечер 26 октября (рейсы в Хургаду с вылетом 29 октября).

Оставшиеся рейсы в этом направлении — от «Аэрофлота» (за 62,5 тыс. рублей) и три от его «дочки» «Россия» (от 430 до 450 тыс. рублей). Рейсы в Шарм-эш-Шейх стоили дешевле: от «Аэрофлота» — за 50 тысяч рублей, от «России» — 228–293 тыс. рублей, а рейс от Egyptair — 255–305 тыс. рублей.

В Анталью от авиакомпании Nordwind рейс стоил 352 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Рост цен обусловлен резким повышением спроса на перелеты и быстрой заполняемостью мест в самолетах и отелях.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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