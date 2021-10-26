В Казани жители многоквартирного дома четвертый месяц живут без крыши над головой — видео

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В центре Казани жильцы многоквартирного дома 4-й месяц живут практически без крыши. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С такой проблемой столкнулись жители шестиэтажного дома по улице Курашова. Замена кровли затянулась на несколько месяцев. Работы начались еще в июле. Согласно информации, указанной на баннере, они должны окончиться еще в сентябре. В исполкоме города же сообщили, что капремонт в доме выполнен на 59%.

В дело вмешались госжилинспекция и прокуратура. Подрядчик, который не смог отремонтировать крышу за лето, обещает это сделать за неделю.

Татьяна Леухина