Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz. Ее директор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний, пишет Forbes.

Издание оценивало состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник. Это примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу.

Состояние Маска впервые приближается к $300 млрд. Таким образом, он обогнал основателя и бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса, состояние которого составляло $201 млрд.

Еще в конце сентября состояние Маска достигало $200 млрд. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?



Татьяна Леухина