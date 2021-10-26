В Татарстане за 9 месяцев текущего года в ДТП с участием пешеходов погибли 55 человек

В Татарстане за 9 месяцев 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли 55 человек, что составляет 25% от общего количества погибших в авариях. В первом полугодии погибли 27 пешеходов, а за последующие 3 месяца — 28 погибших.

В ГИБДД по РТ зафиксировали рост количества погибших на 86% в результате наездов на пешеходов на пешеходных переходах. За 9 месяцев текущего года погибли 13 пешеходов, за аналогичный период прошлого года — семь, сообщается в официальном аккаунте ГИБДД в Instagram.



В преддверии осенних каникул госавтоинспекторы Казани проведут рейды. Особое внимание они уделят пешеходам, которые не соблюдают правила дорожного движения.

